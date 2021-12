Kontante bonusser på vej til hospitalsansatte

Samtidig får de medarbejdere, der påtager sig overarbejde eller frivilligt ekstraarbejde en ekstra kontant belønning på 200 kroner i timen. Den bonus lægges oven i de tillæg, arbejdet normalt udløser.

- Der ligger en ekstra belønning - og måske et ekstra incitament - til alle medarbejdere på hospitalerne, som hen over de kommende måneder vil gøre en ekstra indsats og bidrage til, at vi kommer godt gennem vinteren og får hjulpet de patienter, der har fået udskudt deres behandling, siger Anders Kühnau.

Formålet med aftalen er at fastholde sundhedspersonale og "styrke aktiviteten på hospitalerne", for at få dem godt gennem vinteren.



Aftalen træder i kraft mandag den 20. december for de faglige organisationer, der tilslutter sig, oplyser Region Midtjylland.