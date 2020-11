Kort før traktor-demonstration trækker politiet i bremsen: - Vi kører alligevel, siger landmændene

Også tidligere statsminister Lars Løkke Rasmussen (Venstre) kritiserer politiet.

- Politiet har lige været sendt i marken for at gennemføre en grundlovsstridig instruks fra statsministeren om aflivning af alle mink, skriver Løkke Rasmussen på Twitter.

Inden han tilføjer:

- Lad dog mennesker forsamles og udtrykke deres grundlovssikrede holdninger. Vi lever da for pokker i et demokrati!

Afviser at afblæse demonstration

Flere landmænd er allerede kørt fra Sønderjylland og Nordjylland, og blandt andet derfor får udmeldingen fra politiet ikke demonstranterne til at afblæse protesten.

- Vi forsøger stadig at køre traktorerne ind i byen. Vi vil have lov til at demonstrere for grundloven. Det er helt tydeligt, at det er noget, der er kommet ovenfra i systemet, når man pludselig kommer med den her melding, efter vi har haft en lang dialog uden, at det blev nævnt, siger Knud Jeppesen.

Selve demonstrationen i Aarhus er planlagt til at begynde lørdag klokken 11.30 fra Molslinjens gamle færgeterminal og klokken 11.40 fra Sydhavnsgade. Herfra marcherer demonstranterne til Musikhusparken.

I København vil traktorerne klokken 10 blive ledt ind i København via tre indfaldsveje: Gammel Køge Landevej, Roskildevej og Frederikssundsvej. Herefter kører traktorerne sydpå ad ring 2 og samles på Kalvebod Brygge, hvorefter de fortsætter forbi blandt andet Christiansborg Slotsplads og Kongens Nytorv. Traktorerne ender på Langelinie på Østerbro.