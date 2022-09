Kraftig regn rammer regionen - husk regnfrakke og gummistøvler

Varsel om kraftig regn

Udsigterne til de store nedbørmængder har fået TV 2 Vejr til at udsende et varsel om kraftig regn, der gælder for Fyn, Sydhavsøerne og den sydlige halvdel af Sjælland fra torsdag klokken 15 og frem til midnat.

Kraftig regn giver øget risiko for oversvømmelser af lavtliggende områder og akvaplaning på vejene.