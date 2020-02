Kraftigt blæsevejr på vej til Danmark

Der venter en meget blæsende afslutning på weekenden, når et kraftigt lavtryk nærmer sig Danmark.

Og det blæsende vejr kan fortsætte i store dele af vinterferien i næste uge.

Selv om der stadig er tre døgn til stormlavtrykket nærmer sig, er prognoserne enige om, at det bliver blæsende i løbet af søndagen, når lavtrykket sender sit kraftige vindfelt med vindstød af orkanstyrke og sine fronter med regn frem mod Danmark.

Værst langs Jyllands vestkyst

Ifølge de seneste prognoser vil vinden i løbet af søndagen tiltage fra syd, samtidig med at et udbredt regnvejr når frem til Jylland.

Der venter både kraftige vindstød og en våd afslutning på weekenden, når regn og blæst ventes at passere hele landet i løbet af søndag eftermiddag og aften.

Prognose: Vindstød søndag klokken 16. Foto: TV 2 VEJRET / Grafik

Mest blæsende ventes det at blive langs Jyllands vestkyst, hvor prognoserne har vind af stormende kuling og måske endda regulær storm i middelvinden med vindstød, der kan nå orkanstyrke.

Det bliver dog meget blæsende i hele landet. Med de nuværende prognoser for søndagens vejr kan der i store dele af landet komme vindstød af stormstyrke.

Med vind fra syd og sydvest kan det søndag give restriktioner på broerne over Storebælt og Øresund.

Stormen Ciara

Det er et usædvanligt kraftigt stormlavtryk, der i løbet af weekenden bevæger sig fra Atlanterhavet og frem mod havet mellem Færøerne og Skotland, som giver det blæsende vejr.

Den engelske vejrtjeneste har allerede døbt stormen Ciara.

Den ventes at ramme De Britiske Øer tidligt søndag, hvorfra den blæsende fortsætter ind gennem Nordsøen videre til Danmark.

Prognosekort for søndag klokken 16: Et stormlavtryk ligger nord for Skotland og giver en blæsende søndag. Flere områder med blæsende vejr over Atlanterhavet kan komme ind over Danmark i løbet af næste uge. Foto: TV 2 VEJRET / Grafik

Risiko for storm hele vinterferien

Det kraftige blæsevejr kan blive starten på en meget blæsende vinterferie.

Syd for stormlavtrykket ventes flere mindre lavtryk at bevæge sig nær Danmark i næste uge. Det kan give perioder med vindstød af stormstyrke, og måske kan en regulær storm også nå at ramme Danmark, inden vinterferien er omme.

TV 2 VEJRETs stormbarometer, der angiver sandsynligheden for, at der et eller andet sted i landet vil komme storm i middelvinden. Foto: TV 2 VEJRET / Grafik

Ifølge TV 2 VEJRETs stormbarometer er der størst risiko for storm søndag, mens risikoen for, at der et eller andet sted i landet kan forekomme middelvinde af stormstyrke, ligger omkring ti procent frem til og med torsdag.

Det meget blæsende vejr kan i flere omgange give forhøjet vandstand langs Jyllands vestkyst. Ifølge DMI's vandstandsprognoser er der i starten af næste uge risiko for stormflod i Vadehavet med 3,5 meter over dagligt vande.