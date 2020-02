Kristina sætter vild verdensrekord: Var hurtigst i syv maratonløb på syv dage på syv kontinenter

Ekstremløberen Kristina Madsen fra Kolding har sat en imponerende verdensrekord.

Hun er nu den hurtigste kvinde til at gennemføre World Marathon Challenge. Det blev en realitet torsdag, da hun løb over målstregen i Miami. World Marathon Challenge byder på syv maratoner på syv dage på syv forskellige kontinenter. Og Kristina Madsen satte en tyk streg under sin suverænitet ved det sidste løb i Miami. Her gennemførte hun det syvende og sidste maraton på 3 timer, 31 minutter og 54 sekunder. En tid, der gjorde hende til den hurtigste på dagen – hos både kvinderne og mændene.

Hun slog samtidigt kvindernes verdensrekord med 15 minutter 26 sekunder. Hun gennemførte de syv maratonløb med en gennemsnitstid på 3 timer, 25 minutter og 47 sekunder. Verdensrekorden lød inden da på 3 timer, 28 minutter og 9 sekunder, og den blev sat i 2019 af Susannah Gill, der gennemførte de syv maratoner på 24 timer, 17 minutter og 6 sekunder.

- Det føles fuldstændig vildt. Jeg tror ikke helt, jeg har forstået, hvad der lige er sket, siger Kristina Madsen til TV 2 SPORT umiddelbart efter triumfen.

- Lige nu kører jeg højt på adrenalinen og er helt vildt glad og stolt. Men jeg er træt. Jeg er virkelig, virkelig træt. Min krop skriger bare efter at ligge ned og få slappet af.

- Men det skal fejres med rimelig meget champagne. Problemet er bare, at klokken kun er 11 her i Miami, så jeg ved ikke, om det er lidt for tidligt at gå i gang, lyder det fra en glad Kristina Madsen.

KRISTINA MADSENS LØBSTIDER Kristina Madsens syv maratontider 6. februar: Cape Town, Sydafrika = 3:10:53

7. februar: Novo, Antarktis = 3:54:20

9. februar: Perth, Australien = 3:19:48

10. februar: The Beach, Dubai = 3:17:44

11. februar: Madrid, Spanien = 3:18:25

12. februar: Fortaleza, Brasilien = 3:28:36

13. februar: South Beach, Miami = 3:31:54 Samlet tid: 24 timer, 1 minut og 40 sekunder. Det svarer til en gennemsnitstid på 3 timer, 25 minutter og 57 sekunder. Løbene skal gennemføres på under 168 timer, der svarer til syv døgn.

Klar, parat, start

Eventyret - og jagten på verdensrekorden - startede for syv dage siden. Udfordringens første løb var i Afrika, og her lagde Kristina Madsen sig allerede i spidsen. Det første maraton blev afviklet i Cape Town i Sydafrika. Et maraton, der blev gennemført af Kristina Madsen på 3 timer, 10 minutter og 53 sekunder. Her var hun mere end otte minutter hurtigere end amerikanske Jessica Jones, der var den næsthurtigste kvinde.

En iskold dominans

Efter den gode start i Sydafrika boardede Kristina Madsen et fly mod Antarktis. Og her satte hun alle sine rivaler på plads. Hun gennemførte det snebelagte maraton i Novo på 3 timer, 54 minutter og 20 sekunder. Her var Kristina Madsen en halv time hurtigere end Jessica Jones, der endnu en gang var næsthurtigste kvinde. Den danske ekstremløber var tilmed godt fire timer hurtigere end løbets tiendehurtigste kvinde.

- Jeg kan næsten ikke forstå det. Jeg krydsede i nat målstregen som den allerførste og ligger nu i spidsen af World Marathon Challenge med et godt stykke foran bedste mand og hele 38 minutter foran Jessica. Forholdene på Antarktis var noget af det vildeste, jeg har prøvet, skrev hun på sin Facebook-side efter løbet.

Efter det kolde gys på Antarktis vendte flyet sin snude mod varmere himmelstrøg. Det tredje løb var i Perth i Australien. Her var Kristina Madsen ikke den hurtigste på dagen, men hun kunne stadig glæde sig over den samlede føring, inden det fjerde maraton skulle afvikles i Asien.

Tilbage øverst på skamlen

Det blev dog en enlig svale, at danskeren ikke færdiggjorde et løb som den hurtigste kvinde. Det asiatiske løb blev afviklet i Dubai, og her var Kristina Madsen et par minutter hurtigere end den nærmeste forfølger. Hun færdiggjorde løbet i De Forende Emirater på 3 timer, 17 minutter og 44 sekunder.

- Jeg gjorde det fisme! Jeg vandt Dubai Marathon i tiden 3:17:44 i varme og luftfugtige forhold. Det er simpelthen for vildt, hvad kroppen kan, skrev hun på sin Facebook-side efter triumfen.

Kristina Madsen fortsatte de flotte takter ind i Europa, hvor Madrid var værtsbyen for det femte løb. Et løb, som Kristina Madsen sluttede fem minutter hurtigere end Jessica Jones. Og herfra begyndte det at ligne, at en ny verdensrekord var mere end realistisk.

Det amerikanske punktum

Kristina Madsen skulle færdiggøre den hidtil imponerende bedrift med løb i Syd- og Nordamerika. Det sydamerikanske løb blev afviklet i Fortaleza i Brasilien. Og her var varmen en kæmpe udfordring.

- Jeg knækkede alt og alle i dag i Brasilien! Det absolut hårdeste maraton indtil videre i en knusende varme og høj luftfugtighed, og de andre deltagere faldt fra som fluer, skrev hun på sin Facebook-side efter løbet i Brasilien.

Her vandt kvinden fra Kolding nok en gang, da hun gennemførte løbet på 3 timer, 28 minutter og 36 sekunder. Cirka ti minutter hurtigere end Jessica Jones. En sejr, der betød, at hun var tilbage i den samlede førerposition. Det sidste løb var i Miamis gader. Inden løbet var Kristina Madsen mere end otte minutter hurtigere i gennemsnit end den nærmeste forfølger. Hun cementerede sin suverænitet, da hun krydsede målstregen efter blot 3 timer, 31 minutter og 54 sekunder. Det gjorde hende til sidstedagens hurtigste løber – hos både mændene og kvinderne. Faktisk var Kristina Madsen også den hurtigste blandt mændene og kvinderne til at gennemføre hele World Marathon Challenge.

'Det vildeste kick'

Efter en så spektakulær triumf som den, Kristina Madsen netop har præsteret, er det naturligt at spørge hovedpersonen, hvad der driver hende. For det kan virke ekstremt at udsætte sin krop for så vild en udfordring.

- Det er bare så tilpas ekstremt, at det næsten ikke kan lade sig gøre, og så kan det godt lade sig gøre alligevel. Det er bare unikt, og det driver mig helt vildt, at man kan presse kroppen til at gøre det, som vi gør.

- Bare det at besøge syv kontinenter på syv dage i sig selv er en ret vild bedrift, men så også løbe syv maratoner. Når jeg siger det, lyder det helt vildt, men det er det, vi lige har gjort. Det får jeg det vildeste kick ud af, siger Kristina Madsen efter verdensrekorden kom i hus.