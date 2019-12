Krondyr døde ved vildsvinehegn: - Den har lidt en frygtelig skæbne, siger biolog

Det omdiskuterede danske vildsvinehegn langs grænsen til Tyskland har endnu en gang sat sindene i kog hos den danske befolkning, efter en video er blevet lagt på Facebook.

Videoen viser et krondyr, der er død efter dens ben har sat sig fast i toppen af hegnet. Det store dyrs krop hænger livløst med hovedet nedad, mens det farvede metal borer sig ind i det fastklemte underben.

Man kan se, at krondyret har lidt en frygtelig skæbne, siger zoolog ved Dyrenes Beskyttelse Michael Carlsen, og fortsætter:

- Den har siddet fast, og den har kæmpet længe, kan man se på jorden omkring den.

Hegnets udformning kan udgøre større risiko

Han mener generelt, at det er uforsvarligt at have et vildsvinehegn, da det deler dyrebestanddelen op i to dele: Dem, der er inden for hegnet, og dem, der er udenfor.

Det skaber ifølge Michael Carlsen problemer, når dyrene vil have kontakt, fordi de enten prøver at komme udenom eller over. Og det er ved sidstnævnte, at det går galt.

- Hegnets udformning gør, at der ikke skal meget hængende bagben til, før et kronvild sidder fast. Et hegn med så store metalmasker kan udgøre en større risiko for, at benet kommer i klemme, siger han.

Michael Carlsen fortæller, at han har set flere lignende episoder, samt tilfælde, hvor kronvildt har forsøgt at krydse hegnet, men er faldet tilbage igen, fordi det var for højt. Han er derfor ikke positivt stemt over for hegnet.

- Det er muligvis ikke engang nødvendigt, og grundet dets mange åbninger i landskabet, så reducerer de næppe mængden af vildsvin.

Vildsvinehegnet blev sat op for at sikre, at vildsvin inficeret med den frygtede svinesygdom afrikansk svinepest ikke når til Danmark.

Derfor er der nu placeret 27.200 stolper og 70 kilometer hegn langs den dansk-tyske grænse, som stod færdigt 2. december.