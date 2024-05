Kulturkommentator roser gymnasieelev for hendes kritik af folkeskolen

Anne Sophia Hermansen har selv præsenteret sin søn for litteratur gennem hans opvækst, men han mistede alligevel læselysten, da han blev ældre. Da han så var på udveksling og gerne ville hjem, tilbød Anne Sophia Hermansen ham derfor penge for at læse bøger.

Og hun har ikke fortrudt sin beslutning. For med belønningssystemet, skete der noget.

Pludselig læste han flere bøger, blandt andet 'Kongens fald', og de to begyndte at diskutere bøger sammen over telefonen i stedet for at tale om, at han gerne ville hjem, fortæller Anne Sophia Hermansen.

Der arbejdes med læselyst

Ida Geertz-Jensen, der er formand for Folkeskolesektionen hos Dansklærerforeningen, mener, at det er en overdrivelse at sige, at folkeskolen dræber elevernes læselyst.

Men hun kan godt genkende problematikken, som Mille Hedegaard Heidal rejser.

- Læsning er blevet reduceret til ren læsetræning, og det kan jeg godt forstå, at hun er træt af, siger Ida Geertz-Jensen.

Ida Geertz-Jensen forklarer, at det ikke har været lærernes, men politikernes ønske, at læsningen i højere grad skulle fokuseres mod PISA-tests med mere – og det har ikke været vellykket, påpeger hun.

Seneste undersøgelse fra 2022 viser, at danske 15-åriges læseniveau er på det laveste nogensinde.