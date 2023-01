Lægemangel i Region Syddanmark kaldes bombe under sundhedsvæsenet

Næstformand i Lægeforeningen, Anna Mette Nathan, fortæller, at lægemanglen er en alvorlig trussel for et i forvejen presset sundhedsvæsen, og at det især er et problem i psykiatrien.



- Det er jo en bombe under sundhedsvæsenet, at man ikke har læger nok. Det er et stort problem i psykiatrien. Vi har lavet en psykiatriplan, og der er ikke psykiatere til at føre den ud i livet, siger hun til TV 2.

I Region Syddanmark var antallet af stillinger uden ansøgere oppe på 14 procent i 2022 og 2021. Det er seks procentpoint mere end i 2019 og 2020.

52 ledige job

Ifølge den lægelige direktør for psykiatrien i regionen er det hele 25 procent af stillingsopslagene for overlæger og speciallæger i psykiatrien i Syddanmark, der ikke får nogen ansøgninger.