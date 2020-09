Coronasmitte blandt læger og sygeplejersker på afdelinger med nyfødte og børn

Seks ansatte på Sydvestjysk Sygehus i Esbjerg er indtil videre blevet konstateret smittet med coronavirus. Der er tale om læger og sygeplejersker på afdelingen for nyfødte og familier samt børne- og ungeafdelingen.

Det oplyser lægelige direktør, Anna-Marie Bloch Münster, til TV 2.

- Der har været nogle medarbejdere, der har været samlet til to private arrangementer. Tirsdag får en af dem symptomer, oplyser hun.

Torsdag blev fire ansatte konstateret smittede, og 11 blev identificeret som nære kontakter. De er blevet hjemsendt og bliver løbende testet.

Kort før klokken 10 fredag morgen viste prøvesvar, at yderligere to personer er smittede. Dermed er i alt seks personer nu konstateret smittet.

- Vi podede alle patienter og ansatte på de involverede afdelinger i går, ligesom vi har podet alle ansatte. Vi er ved at optrevle alle nære kontakter – det gælder både patienter og ansatte. Vi har endnu ikke det fulde overblik over, hvor mange det drejer sig om, siger Anna-Marie Bloch Münster.

Der vil fredag og i weekenden løbende komme testsvar på de mange podninger. Også sygehusets fødeafdeling har været en del af smitteopsporingen.

Patienter bliver kontaktet

Den lægelige direktør fremhæver, at patienter, der vurderes til at have været i nær kontakt med en af de smittede, vil blive kontaktet af sygehuset.

- Hvis man har været på en af afdelingerne, men ikke er blevet ringet op, betyder det ikke, at vi har glemt jer. Men så har vi vurderet, at man ikke har været i nær kontakt med en af de smittede, siger hun.

Hun oplyser desuden, at der i takt med stigende smitte i samfundet også vil være større risiko for, at coronasmitten finder vej til landets sygehuse.

Der er ifølge Anna-Marie Bloch Münster ingen videnskabelige beviser for, at helt små børn er i særlig risiko, når det gælder smitte med coronavirus. Og selv om der er tale om afdelinger med nyfødte og børn, forsikrer hun om, at man ikke skal ”gå i panik”.

- Man kan være tryg ved, at vi nok skal håndtere situationen. Man kan tage det helt roligt, siger Anna-Marie Bloch Münster.

De smittede har det godt, men er kede af situationen

De seks personer, der indtil videre er blevet konstateret smittet, har alle milde symptomer, men er ifølge den lægelige direktør kede af situationen.

- Det er jo ikke noget, man kan gøre for, men det er klart, at de er meget påvirket af og kede af det, fordi de har været i kontakt med patienter, siger hun.

I takt med den stigende smitte i samfundet, hvor vigtigt er det da, at især sundhedsfagligt personale i større grad undgår private forsamlinger?

- Det er klart, at i takt med at smittetrykket stiger, så skal man som sundhedsfagligt personale tænke ekstra meget på det i sin fritid også. Er man sundhedsfagligt personale, har man en ekstra forpligtelse til at være opmærksom på at overholde retningslinjerne om afstand og at spritte af.

Hvis man som patient på en af de tre afdelinger har spørgsmål, kan man kontakte sygehuset på to numre. Telefonerne er åbne til klokken 22.