Lægerne troede ikke, hun ville kunne gå - nu har 10-årig løbet 10 kilometer

Sådan lykkedes det Sofie at gennemføre

Sofie Poulsen har trænet hver mandag siden sommeren 2019.

- Der er ingen tvivl om, at det var rigtig hårdt for hende, og hun var ofte meget træt, lige når hun havde løbet. Når man har en hjerneskade som hendes, bliver man meget mere træt, end vi andre gør, forklarer Majbrit Poulsen.

Alligevel lykkedes det Sofie at komme op på fem kilometer allerede efter tre måneders træning, og senere kunne hun fordoble det til ti kilometer.

Inden løbet satte Majbrit Poulsen ord på, hvor meget det har betydet for Sofie Poulsen at kunne deltage i Royal Run.

- Det kommer til at betyde meget for hende – især for hendes selvtillid. Når man er fysisk handikappet, er det ikke altid, at selvtilliden er vildt god, fordi der er mange ting, man ikke kan. Men det her kan hun, siger hendes mor.

