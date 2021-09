Lægerne troede ikke hun ville kunne gå - nu har ti-årig løbet 10 kilometer

For to år siden proklamerede tiårige Sofie Poulsen fra Pjedsted ved Fredericia, at hun ville løbe ti kilometer til Royal Run.

Det gjorde hendes mor, Majbrit Poulsen, noget bekymret.

Sofie har nemlig cerebral parese. Det er en medfødt hjerneskade, der betyder, at Sofie er spastisk lammet i sine ben.

Det giver hende mange bevægelsesmæssige udfordringer. Og for to år siden kunne Sofie knap gå 500 meter.

Da Sofie var spæd, troede lægerne faktisk slet ikke, at hun nogensinde ville lære at gå.

Men Sofie Poulsen er stædig, og med to års hård træning var hun i dag klar til at deltage i løbet på sin særlige race runner - en slags løbecykel.

- Jeg er rigtig glad for at stå her i dag, men jeg er også rigtig træt på grund af en lang dag, sagde Sofie Poulsen til TV 2 forud for løbet.