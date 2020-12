Lærerforening roser udskudt skolestart efter juleferie - men kun få kommuner benytter sig af muligheden

Om en lille uge skal landets skoleelever tilbage i klasseværelserne efter juleferien, men flere kommuner i Danmark melder allerede nu, at ikke alle elever skal starte 4. januar.



Kommunerne er bekymrede for smittetallene og vil ikke overlade beslutningen om skolestart til den enkelte skole.

Af de 14 kommuner TV SYD dækker, så har Billund Kommune foreløbigt meddelt i en pressemeddelelse den 16. december, at de udskyder den fysiske skolestart for de ældste elever - det samme har Kolding Kommune, som lige før jul har offentliggjort meddelelsen på dens hjemmeside.

- Mandag den 11. januar vil alle klasser efter planen være tilbage på skolerne. Den glidende genstart af skoleundervisningen betyder, at vi minimerer risikoen for at sprede smitte på vores skoler efter juleferien, siger Morten Kirk Jensen, skolechef i Billund Kommune i pressemeddelelsen.



For begge kommuner gælder det, at kun de mindste elever til og med 4. klasse skal møde op til fysisk undervisning lige efter nytår, mens de ældste elever som minimum skal blive hjemme til digital-undervisning den første uge af januar 2020 og først møde ind på skolerne den 11. januar.

Sikkerhed frem for hurtighed

Formand for Danmarks Lærerforening, Gordon Ørskov Madsen, siger til TV2, at han er glad for, at flere kommuner har valgt at udskyde den fysiske skolestart til 11. januar.

Det giver nemlig mulighed for en bedre start, mener han.

- Det handler ikke om at komme hurtigt i gang, men om at komme sikkert i gang, siger han.

Tværtimod kan en langsommere start give mulighed for at tage bestik af situationen, lyder det fra formanden for Danmarks Lærerforening til TV2.

Som smittesituationen ser ud nu, mener Gordon Ørskov Madsen ikke, at det er forsvarligt at lade lærerne udføre fysisk undervisning.

- Der skal være en sammenhæng her i forhold til, hvornår man starter og hvordan smittetallene ser ud, siger han.

Der bør også ses på muligheden for at dele klasser op i mindre hold, så der er mere plads og fokus på hygiejne, mener Gordon Ørskov Madsen.