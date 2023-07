Landmandspar havde lagt store planer for fremtiden – men intet gik som forventet

Hun kalder Ole for sin "halvfar". Og Sigrid Lund-Jensen kalder ham sin kæreste. De er nemlig ikke blevet gift.

- Jeg gider ikke giftes med ham, når han nogle gange råber ad mig. Det kan jeg ikke leve med. Han skal lige have styr på det med blodsukkeret først, så hvis han falder på knæ, så hjælper jeg ham op igen, griner Sigrid Lund-Jensen.

Men det er der vist ingen fare for lige foreløbig.

- Gift er noget, man tager for ikke at blive det, siger Ole Larsen med et smil.

Har et godt råd til de nye landmænd

Som man kan høre, er der masser af drillerier i huset langt ude på landet i Sønder Hygum ved Ribe. Men det hele er kærligt ment, fortæller dets beboere.

- Selvom vi har en hård tone indimellem, så er jeg ikke i tvivl om, at vi elsker hinanden, siger Sigrid Lund-Jensen.

Hun mener, at man må sluge nogle kameler og bide i nogle sure æbler for at bevare et velfungerende parforhold.