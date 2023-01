Lasse Møller er stolt efter triumf – hylder Mads Mensah

Lasse Møller, der spiller i den slesvigske klub, Flensburg Handewitt, måtte lade sig udskifte under VM, da han havde forstadiet til et træthedsbrud. Han er dog mødt op i lufthavnen for at blive hyldet sammen med sine holdkammerater. - Jeg er selvfølgelig stolt af at være en del af den her gruppe, og jeg har da også fået sendt en masse gode tanker min vej af drengene.