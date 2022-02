Lasse skriver med Sony - vejlensisk deltager røg ud af X Factor - men så ringede pladeselskab

Følte sig aldrig som taber

Det var da heller ikke, fordi han blev sendt ud af 'X Factor' på grund af manglende opbakning eller talent.

Tværtimod.

Allerede til sin audition var dommerne dybt betagede af den unge mand.



Kwamie Liv sagde, at han var "for vild", og at hans optræden var "next level", mens Martin Jensen sagde, at han var "sindssyg", og Thomas Blachman spåede ham til at nå i finalen.

Og selv om han aldrig nåede dertil, var Thomas Blachmans begejstring for Lasse Skriver ikke dalet, da han sendte ham ud af konkurrencen.

- Mads og Lasse står der med hver deres ting. Det, de har tilfælles, er, at de har deres skønne talent, siger han.

Han kalder beslutningen om at sende Lasse Skriver ud inden liveshows den sværeste beslutning i hans tid i 'X Factor'.

Den unge tømrerlærling har heller aldrig følt sig som en taber i programmer.

- Blachman sagde så mange gode ting til mig, og han plejer ikke at pakke kritik ind, så jeg er ikke tvivl om, at han synes, jeg er dygtig, siger Lasse Skriver.

Han fortæller også, at dommerens ros netop er noget af det, han vil tage med videre efter 'X Factor'.