Lejemorder anholdt på luksushotel lige syd for den dansk-tyske grænse

På det tidspunkt var Valerio Salvatore Crivello flyttet fra Syditalien til den lille by Preganziol nord for Venedig sammen med sine forældre.

Og i stedet for at begå kriminalitet arbejdede han nu som assistent i delikatesseafdelingen i et lokalt supermarked.

- Han levede et stille liv uden at tiltrække sig opmærksomhed, men ifølge anklagemyndigheden i Syditalien var han stadig i kontakt med 'Ndrangheta, som han tidligere har slået ihjel for mod betaling, skrev den italienske avis Il Gazzetino efter anholdelsen.

Under retssagen kom det frem, at politiet havde mistanke om, at Valerio Salvatore Crivello kunne slå ihjel igen.

- Ifølge efterforskerne var han en slags "sovende lejemorder", skrev Il Gazzetino.

Det brodne kar

Valerio Salvatore Crivello blev nu anbragt i det topsikrede Tolmezzo-fængsel nær grænsen til Østrig.