Lørdag bliver sidste lune forårsdag - så skifter vejret

Vinden kommer fra nord og nordøst, hvilket betyder, at det vil være varmest længst fra nord og østvendte kyster.

I Midt- og Vestjylland samt københavnsområdet kan temperaturen nå 16-17 grader. Køligst vil det være på Bornholm, Nordfyn og dele af kysterne i Nordjylland. I Nordjylland kan det blive mere blæsende op ad dagen.

Næsten skyfrit mange steder

Lørdag byder på sol fra morgenstunden, og mange steder vil det forblive sådan hele dagen. Undtagelsen bliver dog nok Sjælland og lokalt i det sydlige Jylland, hvor der kan dannes lidt eftermiddagsskyer. De er uskyldige og uden risiko for regn og vil mest nok pynte på himlen.

På Bornholm kan der komme flere skyer nordfra i løbet af dagen, men solen vil nok alligevel dominere, da mange skyer er højtliggende.

Koldere luft på vej

Det er med at nyde lørdagens vejr, for der venter et mindre vejrskifte søndag, hvor flere skyer og mere vind vil gøre dagen betydeligt køligere.

Lørdag ligger vi mellem et højtryk nær Island og et lavtryk over Polen, endnu er vejret stabilt og solrigt over Danmark.