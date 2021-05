Lørdag kan vaccinerede drage ud i verden igen – uden testkrav og karantæne

Lørdag kan nogle af os igen rejse. Nemlig dem der har modtaget deres vaccine – hvilket vil sige begge stik, og der skal gå to uger efter sidste stik.

Udlændinge, der har fået begge stik, kan også rejse ind i Danmark fra lørdag.

Det er fase 2 af regeringens plan om at åbne landets grænser, som blev vedtaget 13. april.

Det gælder kun de gule og orange lande i EU- og Schengenområdet i første omgang. Udenrigsministeriet har et overblik over, hvilke lande det er.

Orange betyder, at Udenrigsministeriet fraråder alle ikke-nødvendige rejser.

I overskrifter betyder det, at myndighederne fraråder ferierejser, mens erhvervsrejser eller besøg hos alvorligt syge familiemedlemmer kan være i kategorien nødvendige.

Medrejsende børn under 18 år må også rejse ud og slippe for testkrav og isolation ved hjemkomst. Det gælder også for danskere, der har været smittet inden for de sidste 180 dage.

Der er en række lande, der fortsat er røde, og det betyder, at alle rejser frarådes. Det er Bangladesh, Botswana, Brasilien, Eswatini, Indien, Lesotho, Malawi, Mozambique, Sydafrika, Zambia og Zimbabwe samt den franske region la Réunion. Her er der høj risiko for smitte med nye varianter af coronavirus.

Første fase var 21. april

Aftalen om genåbningen af rejseaktiviteter blev indgået af samtlige partier i Folketinget, bortset fra Nye Borgerlige, 13. april.

Første fase trådte i kraft 21. april, hvor der blev indført mere lempelige regler for danskere, der rejste til egen ødegård i Norden, så man ikke skulle gå i isolation efter rejsen.

Desuden blev listen over anerkendelsesværdige formål udvidet, så blandt andet højskoleelever og udvekslingsstuderende igen kunne rejse ind i Danmark.

Tredje og fjerde fase

Om to uger fra nu vil tredje fase starte. Det forventes at ske 14. maj, når alle borgere over 50 år og som vil vaccineres har fået første stik af vaccinen. Så vil kravet om anerkendelsesværdige formål blive afskaffet for alle udlændinge, der rejser ind fra orange lande.

Fjerde og sidste fase forventes at starte, når et EU-coronapas er taget i brug – i aftalen forventes det at være omkring 26. juni – og i den vil danskerne kunne rejse ud i Europa og holde sommerferie igen.

- Indførelse af EU-coronapas vil gøre det muligt at holde sommerferie i Europa og modtage sommerturister i Danmark under forudsætning af, at man kan fremvise dokumentation på, at man enten er blevet testet negativ, er blevet vaccineret eller er tidligere smittet, lød det i aftaleteksten.