Lørdag skulle Laura konfirmeres: To dage før fik en af klassekammeraterne corona

For torsdag til generalprøve i kirken var der én fra klassen, der var smittet med corona, og for Laura Tietje og hendes klassekammerater er kirke, skåltaler og gaver derfor byttet ud med isolation og uvished.



Torsdag aften blev beskeden sendt ud til de kommende konfirmander på e-boks.

- Det var hårdt at få at vide, for jeg har jo ventet på den dag i rigtig, rigtig lang tid. Jeg blev virkelig ked af det, siger Laura Tietje.

Konfirmationen, som ingen glemmer

Sognepræsten Eva Løbner skulle have konfirmeret klassen. Hun kalder aflysningen ”smadderærgerlig”.

- Jeg er umådeligt ked af det på deres vegne. Vi glæder os jo altid alle sammen til de her store dage, siger hun.

Ligesom de 16 konfirmander er hun røget direkte i isolation. Og på Snapchat er de alle – inklusive præsten – en del af en gruppe, hvor de virtuelt kan bakke hinanden op. Her kan hun mærke, at de unge er skuffede.

- Men jeg fornemmer også, at de forsøger at finde muligheder. Sådan er unge mennesker heldigvis indrettet, siger hun.

Også sidste år gjorde coronaepidemien konfirmationerne besværlige. Her sagde hun til sine konfirmander, at konfirmationerne i 2020 ville blive dem, som ingen ville glemme. Ikke i sin vildeste fantasi havde hun tænkt, at det i år ville gentage sig.

- Denne her omgang bliver der om muligt endnu færre, der glemmer, siger hun.

- Min mor opmuntrer mig meget

Hjemme hos Laura Tietje var langbordene blevet stillet frem i det lejede telt, og pynten sat op. Og i skolen havde hun forberedt både en tale og en sang til den store dag.

I stedet for at få de sidste forberedelser i hus, bruger hun nu fredag aften – og de næste mange dage - i isolation på sit værelse. Her bruger hun blandt andet tid på computerspillet Minecraft, små kreative projekter og samtaler med vennerne.