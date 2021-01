Lose er eneste kandidat til at afløse Støjberg

Når Venstre på søndag afholder ekstraordinært landsmøde for at sige farvel til Inger Støjberg og goddag til en ny næstformand, er der kun én afløser at stemme på: Stephanie Lose.

Det fremgår af en mail fra Venstre til alle partiets medlemmer, som TV 2 er i besiddelse af.

Fristen for at melde sit kandidatur udløb nemlig søndag, og da var der ingen, der havde udfordret Lose, som i dag er både regionsrådsformand i Region Syddanmark og formand for Danske Regioner.