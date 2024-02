Mads er for gammel til hjælp, så han tager sagen i egen hånd

Nogle har også skrevet, at han ikke ligner en person, der er ensom. Og netop det vil Mads Dam Kristiansen rigtig gerne være med til at gøre op med.

For ensomhed behøver ikke se ud på en bestemt måde, og vi kan alle føle os ensomme af og til - også sammen med andre, siger han.

- Du kan stå til en fest og være sammen med rigtig mange, der står og danser, men hvis ingen involverer dig i det, der foregår, så er det lige meget, om du er sammen med 100 eller er alene, fortæller han.

Føltes grænseoverskridende

I dag er han en del af Ventilen, der er et frivilligt drevet tilbud til ensomme unge mellem 15 og 30 år. Men det betyder ikke, at han ikke savner flere venskaber.

- I og med at nogle af mine venner er flyttet til større byer for at arbejde og tage uddannelser, så er det hurtigt svært at ses, fortæller Mads Dam Kristiansen, der til daglig arbejder i supermarkedet Rema 1000.

Det er ikke første gang, at Mads Dam Kristiansen har åbnet op om sin ensomhed i et Facebook-opslag.

Derfor føltes det heller ikke lige så grænseoverskridende denne gang, fordi han allerede har italesat den tidligere. Sådan var det dog ikke for tre år siden.

- For at være helt ærlig var jeg ved at skide grønne grise. Jeg havde ikke set nogen andre være ærlige omkring det, at de var ensomme, så det var enormt grænseoverskridende for mig. Jeg tænkte selvfølgelig meget over, hvad andre nu ville tænke om mig, fortæller han.

Søger fællesskaber online

I dag er Mads Dam Kristiansen langt fra den eneste, der har givet sig i kast med at finde venskaber online.

De seneste år er der dukket flere Facebook-grupper op, som giver mulighed for at finde andre, der også kunne bruge en ekstra ven. Blandt andre gruppen 'Find en veninde #dueraldrigalene' med over 24.000 medlemmer.

Og ifølge Pernille Ballisager, der er fagkonsulent med speciale i børn og unges digitale trivsel på Center for Digital Pædagogik, kan netop de sociale medier og gaming være et godt sted at finde venner og fællesskaber.

- For nogle kan det virkelig hjælpe på ensomhed, for der kan sociale medier tilbyde noget andet end fysiske fællesskaber. Man er ikke lige så blottet, som hvis man stillede sig fysisk op foran mennesker og sagde: "Jeg er ensom", siger hun til TV 2.