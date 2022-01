Man troede flodperlemuslinger i dansk å var uddøde - men nu har dykkere fundet hundredevis

Borgmester i Varde Kommune Mads Sørensen (V) er ”meget, meget stolt”.

- Det er dejligt, at vi har en fantastisk fortælling om flodperlemuslinger. For 90 år siden var der Klondike-lignende tilstande i Varde Å, da man hørte om flodperlen. Det, tror jeg ikke, kommer til at ske igen, siger han.

Flodperlerne fra Varde Å er også repræsenteret i kommunens borgmesterkæde.

Dyrebare perler

De Klondike-lignende tilstande, borgmesteren taler om, drejer sig om, at man i slutningen af 1920’erne besluttede at jævne åen ud. I den forbindelse fik lokalbefolkningen øjnene op for perlen.

Og den var meget kostbar, fortæller Holder Grumme Nielsen, der er museumsinspektør på Vardemuseerne.