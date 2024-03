Mand forsvundet på fjerde døgn – politi står i speciel situation

- Når vi er færdige med hundene i åen, fortsætter vi nok en gang i næste uge med at sejle en tur i åen, siger Mads Leervad Dammark.

Politiet fortsætter dermed deres søgen på den 78-årige mand og beder alle, der har nogen oplysninger om at henvende sig til politiet på telefon 114.

Et vidne meldte sig som misforståelse

Søndag efterlyste Syd- og Sønderjyllands Politi et vidne, der eftersigende skulle have fortalt en brandmand, at vedkommende havde set en mand søndag aften.

Da vidnet senere meldte sig til politiet, viste det sig dog, at der var tale om en misforståelse.