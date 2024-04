Mand skød kone foran hele familien – nu frygter de, at han vil "gøre arbejdet færdigt"

Herefter købte Peter Møller Just et nyt gevær. Og flere forhold indikerer, at han måske havde i sinde at tage flere liv.

På dagen for bodelingen bad han om et "familiemøde" med Elin Frank Just og deres sønner inde i huset. Dog sagde Søren Justs mavefornemmelse, at dér skulle de ikke gå ind. Og efter drabet fik han en skræmmende viden.

Under en gennemgang af huset fandt han sammen med politiet en række genstande, der kunne bruges som våben. Genstandene var placeret i nærmest hvert rum og alt sammen således, at skaftet var lige til at gribe fat i.

Derudover lå der også nye patroner til geværet flere steder i huset.