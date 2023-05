Mange jubler over at tjene penge på vasken – men for andre blev det en dyr omgang

Negative elpriser på -0,97 kroner per kilowatt-time i Vestdanmark i tidsrummet mellem 13 og 15 søndag betød, at det var en god forretning for mange familier at tænde for al elektronik i hele huset.

Frygtede regning på 50.000 kroner om året

Det var noget af en omvæltning for Jens Gedsø, der sidste efterår stod over for et langt mere dystert scenarie.

For et halvt år siden betød stigende energipriser, at Jens Gedsø og hans familie frygtede en elregning på omkring 50.000 kroner om året.

- Det er ligesom at stå i en snestorm, og nu sidder vi pludselig i en badestol i stedet. Det er faktisk det, der er sket, siger Jens Gedsø.