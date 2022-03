Marcus blev sendt retur til folkeskolen

At Kolding Realskole udvælger deres kommende elever skal heller ikke ses som et udtryk for en modvilje mod at optage elever med udfordringer på privatskolerne. Der er både elever med ADHD-diagnoser og ordblindhed. Men skolerne har ikke ressourcer til elever med for mange problemer, forklarer Wilhelm Hallum.



- Nogle gange må vi sige, at det simpelthen ikke er en opgave, vi kan løse. Vi vil ikke kunne løfte tilfredsstillende over for hverken børn eller forældre, siger han.

Her vil nogle nok sige, at I ikke tager det sociale ansvar. Hvad tænker du om det?

- Det kan de til dels have ret i. Men set i det store hele bliver man også nødt til at kigge på os som en del af et større skolevæsen, hvor vi kan noget som andre skoler - folkeskoler - ikke kan. Til gengæld er der nogle folkeskoler, der godt kan.

Et års forberedelser

Efter Marcus Jørgensen havde fået afslag af Kolding Realskole, kom han tilbage i sin folkeskoleklasse.

Her gik han i et år, mens hans forældre forsøgte at modne ham og gøre ham privatskoleklar i håb om, at han kunne blive optaget på Kolding Privatskole senere hen.