Markant vejrskifte på vej

Ugen starter mildt

Resterne af en front ligger fortsat over de østlige egne, der mandag morgen kan give en våd tur på arbejde. Det forventes, at regnen i løbet formiddagen giver slip.

Herefter er det primært i den nordvestlige del af Jylland, at en række byger kan drive forbi i dagens løb. Det er også her, at det bliver mest blæsende med op til frisk til hård vind fra syd i det vestlige Jylland. Mindre blæsende bliver det mod øst.

I resten af landet forventes en mandag med tørvejr og en del skyer på himlen, men i perioder kan der også blive plads til lidt solskin.

Temperaturen kommer fortsat til at ligge i den milde ende med 10 til 12 graders varme.

Køligere luft på vej

Efterhånden begynder et lavtryk vest for Norge at sende køligere luft ned mod Danmark. Tirsdag bliver det da også en grad køligere end mandag med 10 til 11 grader, når det er varmest.

Ellers bliver det en tirsdag med plads til lidt eller nogen sol. Dagen igennem vil der dog i det vestlige Jylland kunne blive dannet byger.

Natten til onsdag lægger vinden sig betydeligt. Det betyder, at temperaturen kan komme ned i nærheden af frysepunktet. Og skulle det klare op, kan lidt let nattefrost ikke udelukkes. Størst sandsynlighed for nattefrost findes blandt andet i lavninger langs den jyske højderyg.



I slutningen af næste uge ser det noget mere ustadigt ud med flere byger på programmet og tiltagende vind. Til gengæld kan temperaturen måske igen komme op over 10 graders varme.