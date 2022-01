Mette Frederiksen: - Det ser bedre ud, end vi havde frygtet

SSI: Vi kan være tilbage ved 'normal' om to måneder

Mandag meldte Statens Serum Institut ud, at der er halvt så stor risiko for at blive indlagt, hvis man bliver smittet med Omikron-varianten, end hvis man bliver syg med Delta-varianten.

Faktisk kan Omikron blive en hjælper for os i kampen mod coronavirus, lød det fra faglig direktør i Statens Serum Insitut (SSI) Tyra Grove Krause i Go' morgen Danmark.

- Omikron er kommet for at blive, og den kommer til at give noget massiv smittespredning den kommende måned. Når det er ovre, står vi et bedre sted, end vi gjorde før, sagde Tove Grove Krause.