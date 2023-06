Midt i glæden sagde Esbjerg farvel til verdens bedste

- Det er sindssygt, hvad Vilde har bidraget med i den her klub. Det er helt vildt at tænke på, at vi har haft verdens bedste stregspiller til rådighed i så mange år. Og det er et kæmpe tab, at hun skal væk – men jeg forstår godt, at hun skal prøve noget nyt og vise, hvad hun kan i udlandet. I Bucuresti er de sindssygt heldige at få Vilde til klubben, uddyber Mette Tranborg.

Vilde Mortensen Ingstad har spillet i Team Esbjerg siden 2016. Torsdag rundede hun kamp nummer 299 og mål nummer 1000, da Esbjerg udraderede Odense i den anden DM-finale og dermed blev dansk mester.