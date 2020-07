Minister efter afbrudt pokalfinale: - Det er brandærgerligt

Onsdag aften blev årets pokalfinale i fodbold afbrudt, da AaB’s fans stod alt for tæt sammen på tribunerne.

Trods gentagne henstillinger fra stadionspeakeren, blev der ikke reageret, og 40-50 fans blev i stedet sendt med bus mod Aalborg, oplyser Sydjyllands Politi.

Læs også Pokalfinale afbrudt: AaB-fans stod for tæt sammen - nu er de udvandret

Og det er kritisabelt, siger kulturminister Joy Mogensen (S) efter kampen:

- Det er brandærgerligt, at der er en del af publikum, der ikke respekterer, at de her regler er lavet for at passe på os alle sammen, siger hun.

- Det er jo også derfor, at vi fra regeringen ikke bare vil give los, men skal sikre, at der også med de store følelser, der er i fodbold, er fornuft, siger hun til TV 2 Nord.

Kampen fandt sted på Blue Water Arena i Esbjerg, og Sønderjyske vandt 2-0.

Heftig debat om tilskuere

I ugerne op til kampen er antallet af tilskuere på stadion blevet diskuteret heftigt.

Da Superligaen startede op, blev ganske få lukket ind, siden blev lidt flere tilskuere tilladt og tirsdag oplyste regeringen, at afstandskravet på tilskuerpladserne blev sænket fra to til én meter.

Samtidig blev det muligt at opdele stadions i separate sektioner, hvor der maksimalt må lukkes 500 mennesker ind i hver. Og derfor ærgrer det ministeren endnu mere.

Ministeren kalder det Foto: Claus Fisker / Ritzau Scanpix

- En af de ting, som der gør det endnu mere ærgerligt er, at der har været stor disciplin under forsøgskampene. Og det skal der også være nu, så vi kan nyde fodbolden, men på en sundhedsforsvarlig måde, siger hun til TV 2 Nord.

Joy Mogensen overværede selv kampen og overrakte medtaljer til Sønderjyske efter kampen.

Direktøren for Divisionsforeningen, Claus Thomsen, ærgrer sig over situationen, men er tilfreds med håndteringen fra dommerne og stadionarrangøren:

- Det er ærgerligt, og det er ikke acceptabelt. Vi reagerede meget konsekvent over for situationen og løste den, og det er jo sådan, det skal være, siger Claus Thomsen.