Minister om fri passage over den danske grænse: - Det er ikke godt nok

Peter Skaarup, som er retsordfører for Dansk Folkeparti, er overrasket.



- Min klare opfattelse har altid været her under coronaperioden, at grænsekontrollen har været der hele døgnet rundt. Specielt på de store grænseovergange som Padborg og Kruså, siger Peter Skaarup.

Men det var ikke tilfældet, da TV 2 om aftenen 3. februar så grænsepolitiet forlade grænseovergangen ved Padborg. De kom tilbage et par gange i løbet af natten, men i de perioder, politiet var væk, passerede massevis af udlændinge grænseovergangen.

Blandt andet en tysk mand og kvinde, der ikke havde negative coronaattester med.

- På det her tidspunkt behøver man ikke at have en test med. Det er først om morgenen, fortalte manden. Derefter trillede de over den danske grænse og ind i Danmark.



- Politiet gør et fremragende stykke arbejde

Ifølge Justitsminister Nick Hækkerup (S) har grænsekontrollen hele tiden været tilrettelagt af politiet, alt efter hvor meget trafik der er. Det betyder også, at der ved de store grænseovergange som udgangspunkt kontrolleres hele døgnet, mens der ved de mindre kontrolleres i dagtimerne og laves stikprøver om natten.

Justitsministeren svarer ikke på, hvordan det kan være, at der ikke er grænsekontrol ved Padborg om natten, selvom det netop er en af de store grænseovergange. Men han erkender, at det ikke fungerer.



- Jeg synes ikke, det er godt nok, at vi har et sted på et af de store kontrolsteder, hvor der ikke bliver kontrolleret hele natten. Derfor har jeg også bedt politiet om fremadrettet at føre kontrol dér, siger Nick Hækkerup (S) og understreger, at han synes, politiet gør et "fremragende arbejde".