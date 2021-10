Minkavlere vil ikke tilbage til faget: - Jeg savner mine dyr, men der er taget en beslutning

Større katastrofe afværget på jobcentre

Ifølge jobcenterchef i Varde Kommune, Rikke Rødekilde, har de fleste minkavlere ligesom Søren Kargo Jensen været gode til at finde et arbejde.

- Det er bare nogle meget arbejdsomme personer, som ikke sidder med hænderne i skødet. De har brug for at være i gang, for det ligger slet ikke til dem at gøre ingenting, siger hun.

Ifølge Rikke Rødekilde har det afværget en "større katastrofe" på kommunens jobcentre.

Varde er nemlig et af de områder i Danmark med størst minkproduktion. Og derfor havde det skabt lange køer, hvis kommunen pludselig skulle hjælpe hundredevis af tidligere minkavlere i arbejde på én gang.

Men ifølge jobcenterchefen er ledigheden i Varde Kommune nu på det laveste niveau siden 2009.

- Minkavlerne og deres ansatte er rigtig god arbejdskraft. Det er folk, som er vant til at stå op om morgenen og tage fra hele dagen, fortæller hun.

Forløbet har været "helt forfærdeligt"

Efter flere måneders forhandlinger landede Folketinget i januar en aftale om erstatning til de danske minkavlere på op mod 18,8 milliarder kroner.

Kompensationen vil blandt andet dække tabt fremtidig indtjening, tab af de skind, som skulle have været solgt i år, samt dækning til udgifter af nedrivninger af bygninger.

Men alligevel har forløbet ifølge Søren Kargo Jensen været "helt forfærdeligt".

- Vi er da glade for, at der er lavet en aftale, hvor vi får noget ud af det. Men vi har også lukket vores livsværk ned, siger han.

Søren Kargo Jensen venter desuden stadig på at få sin kompensation udbetalt.