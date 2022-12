Minkavlere vil videre fra minksagen: - Politikerne må ”kigge fremad”

Selvom det er uretfærdigt, at der ikke er kommet en undersøgelse af fungerende statsminister Mette Frederiksens (S) rolle i minksagen, er det tid til at komme videre.

Det mener brancheforeningen Danske Minkavlere, der i en skriftlig udtalelse til TV 2 siger, at det er tid til at komme videre fra minksagen.

- I erhvervet er vi selvfølgelig selv blandt de mange, der hele tiden har ment, at fejlene i minksagen burde følges til dørs med vurdering og prøvelse hele vejen. Mette Frederiksen burde jo heller ikke være bange for at få det prøvet, hvis der ikke er noget at komme efter, siger formand Tage Pedersen fra Hedensted.