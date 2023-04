Minkavlernes erstatninger har været voldsomt forsinkede - nu kommer regeringen med en ny plan

Der er for nuværende udbetalt 6,7 milliarder kroner til minkavlerne.



Et løfte fra regeringen

Under regeringsforhandlingerne i november og december 2021 slog både Venstre og Moderaterne en ordentlig kolbøtte, da de pludselig droppede deres krav fra valgkampen om at få lavet en advokatvurdering af minksagen. En vurdering, der potentielt kunne have resulteret, i at Mette Frederiksen (S) var blevet stillet for en rigsret.

Til gengæld for det droppede valgløfte sagde både Jakob Ellemann-Jensen (V) og Lars Løkke Rasmussen (M), at de ville have en hurtigere udbetaling af erstatning til minkavlerne for at sikre et "værdigt punktum". Og det blev skrevet ind i regeringsgrundlaget, at udbetalingerne skulle speedes op i en ny model.

Det er den model, SVM-regeringen fredag præsenterer. Og på tirsdag er de øvrige partier bag aftalen fra 2021 om erstatning til minkavlerne inviteret til "drøftelser" om regeringens bud på en ny model.