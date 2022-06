Minkkommissionen: Statsministerens instruks var "groft vildledende og klart ulovlig"

Minkkommissionen: Barbara Bertelsen har begået tjenesteforseelser

Der er grundlag for, at minksagen kan få konsekvenser for departementschef i Statsministeriet Barbara Bertelsen.



- Kommissionen finder samlet set, at Barbara Bertelsen har begået tjenesteforseelser af en sådan grovhed, at der er grundlag for, at det offentlige søger at drage hende til ansvar i anledning af hendes medvirken til brud på sandhedspligten og legalitetsprincippet i forbindelse med pressemødet den 4. november 2020 og den efterfølgende opretholdelse heraf.

Havde tid til at behandle sagen af flere omgange

Kommissionen konkluderer, at Barbara Bertelsen ikke havde kendskab til den manglende lovhjemmel, men at hun i sin egenskab af departementschef for Statsministeriet burde have rejst spørgsmålet over for ressortministeriet, Miljø- og Fødevareministeriet.

Statsministeriet indkalder til mink-pressemøde fredag

Der indkaldes fredag til pressemøde i Statsministeriet, som bliver kritiseret for at handle meget kritisabelt.

Statsministeriet indkalder til pressemøde fredag om sagen om mink, hvilket er dagen efter offentliggørelsen af en beretning om sagen fra Minkkommissionen.

Det finder sted klokken ti fredag, hvilket er flere timer før, Tour de France starter i Danmark.

Statsministeriet har handlet "meget kritisabelt i forløbet" i sagen om aflivning af de mange millioner mink.

Det fremgår af en beretning, som er offentliggjort torsdag.

Det ventes, at statsminister Mette Frederiksen (S) stiller op. Hun får selv hård kritik, men det vurderes, at hun ikke vidste, at der ikke var lovgrundlag for at kræve alle mink aflivet.