Moderaterne holder årsmøde i Vejle

Modvind i meningsmålingerne

Selvom Moderaterne er kommet godt fra start, kan man ikke sige det samme om den samlede regering, hvis man kigger på meningsmålingerne.

Regeringen står i den seneste måling fra Megafon til at gå tilbage med 12,5 procentpoint siden valget, hvor de tre partier til sammen fik 50,9 procent af stemmerne.

Ifølge Noa Redington, der er politisk kommentator, er nedgangen i målingerne allerede nok til at dømme regeringen ude til næste valg.

- Det kan godt være, at Løkke stadig er udenrigsminister, og statsministeren er den samme, men det bliver med et andet parlamentarisk grundlag end i dag. Jeg kan ikke se, hvordan man kan hente 12,5 procentpoint, siger han i 'Besserwisserne' på TV 2 NEWS.

Moderaterne går mindst tilbage af de tre regeringspartier

Regeringen har i sine første 100 dage ved magten især fået kritik for afskaffelsen af store bededag, en uddannelsesreform, der vil forkorte kandidatuddannelser og et stramt finanslovsforslag.

Det er især Socialdemokratiet, der trækker ned i den seneste meningsmåling, hvor partiet står til at miste seks procentpoint. Dernæst kommer Venstre, der står til en tilbagegang på 3,9 procentpoint.

Moderaterne lider den mindste nedgang af de tre partier med 2,6 procentpoint til 6,7 procent af stemmerne.

Moderaternes formand, Lars Løkke Rasmussen, tager meningsmålingerne roligt.



- Der er ikke nogen, der er ligeglade med meningsmålinger. Men jeg har været længe nok med til at vide, at det ikke betyder særlig meget lige nu og her, siger han i 'Besserwisserne' på TV 2 NEWS fredag aften forud for årsmødet.

Han beskriver desuden årsmødet som "lidt af fest".

Stormvejr i pressen fylder "forsvindende lidt" internt

Hos Moderaterne har der også været udfordringer internt, siden partiet kom i Folketinget. Først måtte folketingsmedlemmet Kristian Klarskov forlade sin plads, efter at flere medier havde beskrevet, at han ikke var den succesfulde iværksætter, som han blev beskrevet som.

Dernæst har Moderaternes Jon Stephensens været i stormvejr, efter at hans tidligere kolleger i teaterbranchen anklagede ham for truende og grænseoverskridende adfærd.