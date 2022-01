Møllgaard har pådraget sig skade, han skal leve med resten af karrieren

Coronapandemien, der efterhånden har hærget verden i to år, har sat fysiske spor hos landsholdsspiller Henrik Møllgaard, der er opvokset i Gredstedbro.

Under coronanedlukningen var det, man har taget for givet, blevet taget fra en. I Møllgaards tilfælde betød det, at han skulle holde formen vedlige uden mulighed for at komme i en hal eller i et styrkecenter.

Den opgave endte med at give varige mén for forsvarsgeneralen og hans knæ.

- Jeg har fået lidt med knæet efter den første coronanedlukning, fordi jeg simpelthen løb for meget på asfalt, og det kommer jeg så til at skulle trækkes med resten af mit håndboldliv, siger Henrik Møllgaard til TV 2 SPORT.