Mor ventede 66 timer på 5-årigs testsvar hen over julen

Testkapaciteten opjusteres i det nye år

Søndag blev der registreret det højeste antal nye smittede på et døgn under pandemien med 14.844 smittede. På baggrund af det vurderer Jan Pravsgaard, at systemet vil blive presset yderligere.

- Man må forberede sig på, at der kommer en masse nærkontakter, som skal testes. Så jeg kan godt forestille mig, at PCR-systemet bliver presset, og vi får brug for lidt mere kapacitet, når vi når frem til den anden side af nytår, hvor noget af smitten sikkert er opstået.

22. december oplyste Styrelsen for Forsyningssikkerhed, at PCR-testkapaciteten i løbet af januar og februar øges til at kunne håndtere 230.000 tests om dagen.

Jan Pravsgaard forudser, at det på sigt vil være tilstrækkeligt.

- Hvis folk lige vænner sig til, hvornår de skal kviktestes eller PCR-testes, så tror jeg sådan set godt, et opskaleret PCR-testsystem vil kunne følge med antallet af smittede, når vi når på den anden side af nytår, og det bliver hverdag igen, siger han.

Med den kommende opskalering vil kapaciteten ifølge Styrelsen for Forsyningssikkerhed være 500.000 hurtigtest og 230.000 PCR-test om dagen.