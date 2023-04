Mordgåde ryster nordtysk Vadehavsø – lig fundet i personbil fyldt med skum

Mandens venner og bekendte mødte op på gerningsstedet 1. april og holdt et minuts stilhed for den afdøde, skriver Hamburger Abendblatt, der har offentliggjort et foto fra mindeceremonien på Twitter.

Selvom der nu er gået over to uger, siden den 38-årige mand blev fundet død i bilen, har tysk politi ikke sagt noget om eventuelle mistænkte. Eneste melding fra ordensmagten er, at man "efterforsker i alle retninger".

Og arbejdet er stadig i gang

Tirsdag 25. marts om morgenen mødte der en større politistyrke op på stedet, hvor bilen blev fundet, hvorefter betjentene ifølge flere lokale medier gav sig til at gennemsøge terrænet.

Hamburger Abendblatt skriver, at det formodede gerningssted plus flere grøfter og et lille skovstykke i nærheden blev finkæmmet med metaldetektorer.

Ifølge Bild mangler bilnøglerne til den sorte Passat, og betjentene søger formentlig også efter et mordvåben.

Den 38-årige familiefar blev sidst set i live af en kollega 14. marts klokken 15.30, og et vidne mener at have set den sorte Passat holde på grusstien allerede dagen efter.