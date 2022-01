Morten Messerschmidt er ny formand for Dansk Folkeparti

Dansk Folkepartis medlemmer har netop valgt partiets nye formand. Det blev Morten Messerschmidt, der skal lede partiet fremover.

Han blev valgt af partiets medlemmer ved et ekstraordinært årsmøde i Herning Kongrescenter.

- Vores modstandere skal mærke os, siger Morten Messerschmidt i sin sejrstale til partiet.

831 stemmeberettigede delegerede deltager i årsmødet, og derudover deltager de bornholmske delegerede via link. For at blive udråbt som vinder af afstemningen skulle man opnå mere end halvdelen af de delegeredes stemmer.

Overbevisende sejr

Morten Messerschmidt fik 499 stemmer ud af i alt 825 gyldige stemmer.

Hans stærkeste konkurrent, Martin Henriksen, fik 219 stemmer, mens Merete Dea Larsen fik 104 stemmer.



Efter en usædvanligt beskidt valgkamp forsikrer den nye formand, at det nu er tid til at hele partiet og komme videre sammen.

- Der vil være plads til alle. Der vil ikke komme repressalier for, hvad der er sket i den tid, der er gået. Nu skal vi videre sammen, siger den nyvalgte formand, Morten Messerschmidt.

Højre hånd fra Haderslev

Med Messerschmidt som ny formand står Peter Kofod fra Haderslev til at blive næstformand i Dansk Folkeparti.

Messerschmidt nævner i sin sejrstale, at Peter Kofod har været med inde over at sætte en ny kurs for partiet.

