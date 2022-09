Mystisk droneaktivitet over Danmark er ikke tilfældig, mener ekspert

Ifølge Andreas Graae er det er svært at identificere den eller de aktører, som står bag de mange, ulovlige overflyvninger.

- Den rygende pistol har vi ikke endnu, konstaterer han.

Derfor er det ikke muligt med sikkerhed at fastslå den skyldige part, men pilen peger alt andet lige på Rusland.

Præsident Vladimir Putin har nemlig både stor interesse i at skabe usikkerhed i Vesten, og landet har gennem længere tid været kendt for at føre såkaldt hybridkrig, der dækker over gråzonen til decideret krig, lyder analysen.

Rusland har i den nuværende krig med Ukraine brugt mange rekognoseringsdroner, som netop har en vingebredde på to til tre meter, og dronerne kan ses som en del af den voksende hybridkrig, der har til hensigt at destabilisere vestlige lande.

- Russerne har excelleret i hybridkrig igennem en længere årrække, og dette kan være en raffineret måde at skabe usikkerhed om kritisk infrastruktur, mener Andreas Graae.

Politiet undersøger droneaktivitet ved dansk gasfelt

Overflyvning af svenske atomkraftværker

I den tilspidsede konflikt med Vesten ønsker Rusland at gøre energipolitik til et sikkerhedspolitisk spørgsmål.

Derfor er det ikke noget problem, at dronerne bliver set, for det kan være med til at skabe en form for frygt i befolkningen.

- Det skal ses som et signal over for Vesten og virke afskrækkende, siger droneeksperten.

I Sverige blev der tidligere på året iagttaget sorte, militærdroner over svenske atomkraftværker og regeringskvarteret i hovedstaden, Stockholm.