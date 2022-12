Ned til 8,4 frostgrader i Billund i nat

Der er god grund til at blive indendørs og varme sig ved adventskransen denne tredje søndag i advent.



Endnu en iskold vinterdag er nemlig i vente, hvor mange har udsigt til et såkaldt isdøgn. Dermed er det kun meget få vejrstationer, der i dagens løb kommer op over frysepunktet.

Her fra morgenstunden måles der da også frost i stort set hele landet. I skrivende stund har det været koldest ved Billund med 8,4 graders frost.

Ellers er der udsigt til en søndag med overvejende tørvejr. Dog kan der særligt over Kattegat og Østersøen dannes snebyger, som i dagens løb kan drive ind over land.



Her kan der komme sne

I morgen- og formiddagstimerne er det særligt i Østjylland, Nordfyn, Nordvestsjælland og på Bornholm, at der er størst chance for snebyger.

Den resterende del af landet har udsigt til tørvejr og perioder med lidt eller nogen sol. Specielt over de sydlige landsdele vil der gå huller i skydækket, hvilket giver gode muligheder for, at solen kan vise sig frem.

Temperaturen topper i det meste af landet på mellem minus 2 grader og 0 grader.