Nekrolog: De konservatives store stjerne var ikke så konservativ, at det gjorde noget

Fik folk til at samarbejde

Schlüter evnede som få at udnytte brikkerne på den politiske spilleplade optimalt.

Han kom til magten på en skrøbelig konstellation af Venstre, Centrum-Demokraterne og Kristeligt Folkeparti som regeringspartnere og Radikale Venstre og Fremskridtspartiet som støttepartier.

Samtidig stirrede han ned i et økonomisk hul så dybt, at hans forgænger Anker Jørgensen (S) frivilligt havde overdraget ham magten, bare han slap for at bokse med det længere. Så der skulle upopulære beslutninger til.

Ikke mange spåede Schlüter en lang levetid som statsminister – end ikke ham selv, men det fik han.

Venstres Bertel Haarder var undervisningsminister i alle Schlüters regeringsår og tøver ikke med at kalde ham "den bedste statsminister", han har haft.

- Det skyldes for mit vedkommende, at han gav ministrene plads, siger han til TV 2.

Henning Dyremose, der begyndte som arbejdsminister og sluttede som finansminister under partifællen Schlüter, er enig:

- Hvis ikke han havde haft den evne til at give plads til dem, han samarbejdede med, så havde han ikke holdt som den statsminister, der havde siddet længst i en samlet periode i efterkrigstiden, siger han.

Samarbejdet så Schlüter også selv som sin store bedrift. Som han udtrykte det overfor Ritzau i forbindelse med sin 80-årsfødselsdag, ville han gerne huskes som et menneske, "der fik folk til at samarbejde."

- Jeg havde aldrig flertal for nogen af mine regeringer i ti et halvt år. Jeg skulle hele tiden sørge for at tælle til 90 mandater. Det var enten med Socialdemokratiet eller med De Radikale og Fremskridtspartiet, og de var svære at have med at gøre. Men det lykkedes jo. Stort set.