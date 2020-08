Noget lurede længe under overfladen - hvorfor skulle 21-årige Kamilla Hantusch dø?

Følte sig magtesløs

I de første dage på krisecentret gik Lisbeth Hantusch med et håb om, at hendes datter stadig var i live. Måske holdt Samayullah Asef hende skjult et sted. Men det spinkle håb svandt time efter time.

På tredjedagen stod det klart for hende.

Det var meget værre.

Hun følte sig magtesløs, fordi de var isoleret på krisecentret. Imens ledte familien, venner og frivillige i området omkring hjemmet.

Det eneste, der holdt hende oppe, var barnebarnet. Hun havde mere end nogensinde brug for Lisbeth Hantusch. Brug for tryghed og for at blive skærmet for de ulykkelige omstændigheder så længe som muligt.

I hvert fald indtil Kamilla Hantusch var fundet. Død eller levende.

Onsdag aften – 11 dage efter Lisbeth Hantusch sidst havde set sin datter – kom beskeden.

Hun stod i køkkenet på krisecentret med sit barnebarn og forberedte aftensmaden. Lederen på stedet kom ud og sagde, at to efterforskere ville tale med hende.

Lisbeth Hantusch genkendte hurtigt den ene efterforsker fra tidligere, og her gik det op for hende, hvad hun nu skulle have at vide.

En ung pige var fundet død ved en motorvejsnedkørsel. Hun var medtaget af at have ligget i varmen i længere tid, men man var ret sikker på, at der var tale om Kamilla.

Lisbeth Hantusch følte sig lammet i hele kroppen. Alligevel tilbød hun at identificere hende. Men politiet mente, at hun var så ilde tilredt, at det ville være for voldsomt.

Ville se sin datter

Det er i dag seks år siden, Lisbeth Hantusch fik den værst tænkelige besked på krisecentret. Siden har hun gået med en følelse af uafklarethed.

Hun mangler den fulde sandhed om, hvad hendes datter døde af og ikke mindst hvorfor.

I dag fortryder Lisbeth Hantusch, at hun ikke insisterede på at få lov til at se sin datter. Derfor står hun tilbage med et stort ønske om at se et billede af hende.

I forbindelse med dokumentaren søgte hun sidste år aktindsigt i sagen - blandt andet for at se billederne af Kamilla.

Lisbeth Hantusch fik lov til at se billeder af sin afdøde datter. Hun forklarer, at hun så et billede af et halvt bukseben og et billede af hendes fødder med de hvide strømper på.

Hun så ikke et billede af sin datters ansigt.

Dét billede ville ifølge Lisbeth Hantusch have givet hende den afklaring, hun behøver for at finde fred.

Tilbage stod Lisbeth Hantusch stadig med en fortælling fyldt med huller.

Et møde med den anerkendte tidligere retsmediciner Jørgen Lange Thomsen blev en stor trøst.