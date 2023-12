Norsk krydstogtsskib i problemer ud for Esbjerg

Det oplyser Forsvarets Operationscenter til TV 2.



Stig Flemming Olsen, der er vagthavende officer hos Forsvarets Operationscenter, bekræfter overfor TV 2, at et norsk krydstogtskib kom i problemer, efter at vinduerne på skibets bro – hvorfra man styrer skibet – blev blæst i stykker.

Det betød, at der kom vand ind på broen, som førte til en strømafbrydelse og at motorerne gik ud, så der ingen fremdrift var i skibet.

- Når der ingen fremdrift er, så betyder det, at skibet ligger sig sidelæns i forhold til bølgerne, og så ligger skibet og ’ruller’– altså, at det vipper fra side til side, siger Stig Flemming Olsen.

Ombord på skibet er både passagerer og besætningsmedlemmer, men hvor mange der er ombord vil Forsvarets Operationscenter ikke oplyse.