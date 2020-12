Nu er den første dansker vaccineret mod coronavirus - snart følger Syd- og Sønderjylland

I Syd- og Sønderjylland allerede fra næste uge

Selvom den allerførste vaccine ikke blev givet i Syd- og Sønderjylland, så er doserne også på vej til plejehjemsbeboere i vores område.

I Esbjerg, Vejle og Kolding kommuner forventer de at kunne gå i gang med vaccinationerne allerede i næste uge. De resterende syd- og sønderjyske kommuner forventer at få mulighed for at give de første doser efter nytår.

Snart kommer flere doser

Vaccinen fra Pfizer/BioNTech skal gives i to omgange for, at effekten bliver boostet, og at virkningen er optimal. Så Leif Heisenberg og Carl-Einer Jørgensen skal vaccineres igen om en uge, hvorefter den fulde effekt kommer ti dage efter.