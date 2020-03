Nu er hastelovgivning vedtaget – kontroversiel bestemmelse taget ud

Mulighed for at tvinge folk i isolation

Sundheds- og ældreministeren får fremover beføjelser til at påbyde enhver, der lider af en alment farlig sygdom, eller som formodes at kunne være smittet med en sådan, at lade sig undersøge af en sundhedsperson, at lade sig indlægge på et sygehus eller i anden egnet facilitet og at lade sig isolere i en egnet facilitet.

Sundheds- og ældreministeren kan desuden tvinge en syg eller smittet i behandling og kan også få hjælp af for eksempel politiet til at håndhæve det. Desuden kan han beslutte, at personer i "nærmere bestemte risikogrupper" tvangsvaccineres.

Påbud mod større arrangementer

Modsat i dag vil det med den nye lovgivning fremover være muligt for regeringen at lave et generelt påbud om ikke at afholde arrangementer af en vis størrelse. Det gælder både indendørs og udendørs samt offentlige såvel som private arrangementer. Myndighederne anbefalede i går, at man ikke afholdt arrangementer med deltagelse af personer på mere end 100 personer.

Mulighed for at lukke offentlige institutioner

Sundheds- og ældreministeren får også mulighed for at begrænse adgangen til og helt lukke offentlige institutioner. Ministeren kan også afspærre hele områder, hvor en alment farlig sygdom optræder, hvor der er risiko for, at en sådan sygdom optræder eller bringes ind, eller hvor der er mistanke om, at der er udlagt biologisk kampstof, således at samkvem med omgivelserne forhindres i fornødent omfang.

Ministeren kan desuden efter forhandling med erhvervsministeren fastsætte regler om forbud mod adgang til eller restriktioner for adgangen til brugen af lokaler, som erhvervsdrivende råder over.

Kan lukke skoler og daginstitutioner

Sundheds- og ældreministeren kan efter forhandling med vedkommende minister fastsætte regler om private og offentlige dagtilbuds, skolers, uddannelsesinstitutioners og andre institutioners forhold, herunder om midlertidig lukning. Han kan også vedtage foranstaltninger, der sikrer nødpasning.

Mulighed for at tilsidesætte patientrettigheder

For at sikre sikre kapacitet til behandling og pleje af personer, der er smittet med en alment farlig sygdom på landets hospitaler, får sundheds- og ældreministeren mulighed for at indføre bestemmelser, der gør, at almene patientrettigheder som udredningspligt, behandlingsgaranti, frit sygehusvalg og så videre kan tilsidesættes.

Begrænsning af transport

Sundheds- og ældreministeren får på transportområdet sammen med transportministeren kompetence til at indføre forbud mod adgang til eller restriktioner for transportmidler.

Han kan desuden blandt andet bestemme, at folk på skibe ikke må have samkvem med personer på land.

Ingen besøgende på hospitaler og plejehjem

Sundheds- og ældreministeren kan beslutte, at det i en tid ikke vil være muligt at komme på besøg hos indlagte på både offentlige og private plejehjem og sygehuse.

Sikring af varetilførsel

Hvis det bliver nødvendigt, kan sundheds- og ældreministeren efter forhandling med relevante ministre fastsætte regler om særlige foranstaltninger med henblik på at sikre forsyningen af varer.

Kan ekspropriere privat ejendom

Sundheds- og ældreministeren får beføjelser til at ekspropriere privat ejendom.