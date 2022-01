Nu kan sneen vende tilbage

Koldfront sender iskold luft ned over landet onsdag

Onsdag skal en koldfront passere landet fra nordvest, og det giver udbredt overskyet vejr og regn.



I første omgang falder nedbøren som regn, men natten til torsdag og i løbet af torsdagen kan bygerne på bagsiden af koldfronten gå over i slud eller tøsne.



Det kan give den første sne i næsten en uge.

Koldfronten sender iskold luft ned over landet fra nord, og det dæmper dagstemperaturerne betydeligt.

Både torsdag og fredag holder temperaturen sig på mellem 1 og 3 graders varme, hvilket er lige under den gennemsnitlige daglige maksimumtemperatur for januar på 3,6 grader.

Den iskolde luft passerer de norske fjelde på vej ned til landet, og her sørger føneffekten igen for, at der kommer masser af plads til solen.

Kuldefrembruddet giver anledning til, at den udbredte nattefrost kommer tilbage.