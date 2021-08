Nu kommer sommeren tilbage - 24 grader på vej

Mens vi gennem længere tid har døjet med gråt, vådt og temmelig trist vejr, slutter sommeren med maner.

Søndag er begyndt med byger og skyer, men de er på retræte, og så venter der hen over de kommende dage et fint sensommervejr med mindre vind, mere sol og højere temperaturer, end vi har været vant til den seneste uges tid.

Overordnet set bliver søndag dermed en rigtig overgangsdag.



I den vestlige del af landet vil temperaturen i løbet af dagen kunne komme op omkring 21-22 grader, mens den i den østlige vil holde sig ned på omkring 19-20 grader.

Selvom vinden kommer fra nord, som normalt bringer køligere luft, så bliver det alligevel varmere. Luften bevæger sig nemlig så langsomt, at vi med solens hjælp, får vi skønne og varme eftermiddage.

Kølige morgener

Til gengæld betyder årstiden, at morgenerne vil være kølige med encifrede temperaturer – og der kan være risiko for lave skyer eller tåge i morgentimerne.

Det er et højtryk, der holder lavtrykkene væk fra Danmark og giver os et mere stabilt vejr hen over de kommende dage.

Det sensommerlige vejr kulminerer midt på ugen, hvor der vil være op til 24 graders varme.