Nu mærker familier kortere åbningstider i daginstitutionerne og frygter at blive tvunget ned i tid

Som en del af en spareplan, som Jyllands Posten har beskrevet, er Esbjerg en af flere kommuner i landet, hvor der skæres op mod to timer af den ugentlige åbningstid i daginstitutionerne.



Det betyder, at børnene i Esbjergs institutioner fremover skal hentes klokken 16.30 i stedet for klokken 16:45 fra mandag til onsdag, mens de om fredagen skal hentes 15.15 i stedet for som hidtil klokken 16.00.

De nye åbningstider kommer til at lægge ekstra pres på hverdagen for Maria Friis Sørensen og hendes kæreste, der begge har fuldtidsarbejde – særligt om fredagen, hvor de begge først får fri, et kvarter før daginstitutionen lukker.



- Jeg synes, det er vildt, at vi ikke kan nå at hente vores eget barn, bare fordi vi har fri klokken 15. Det er ikke et underligt tidspunkt at have fri på, når man har et fuldtidsjob, siger Maria Friis Sørensen.



Et problem flere steder

Også i kommuner som Aalborg, Aarhus, Vejle og København vil forældre opleve, at deres børns daginstitution har åbent i kortere tid.

Ifølge Jyllands-Posten blev der fra årsskiftet skåret én time af den ugentlige åbningstid i Aalborg Kommune, hvor det er op til den enkelte institution at finde ud af, hvordan timen skal skæres.